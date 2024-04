Wandern in Schramberg

1 Etwa 35 Wanderfreunde aus Schramberg und Nachbarorten starten mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (Mitte mit Hund) vom Gasthaus Hutneck aus zur Eröffnungswanderung der Sulgener Augenblick-Runde. Foto: Herzog

Neben Tennenbronn hat jetzt auch der Stadtteil Sulgen eine „Augenblick-Runde“. Mit circa 4,5 Kilometer Länge dauert sie rund eine Stunde, ist kinderwagentauglich und für Spaziergänger geeignet.









Gewöhnlich kehren Wanderer während oder am Ende ihrer Tour ein. Bei der Eröffnungswanderung der Sulgener „Augenblick-Runde“ am Freitagnachmittag war dies einmal anders. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr stieß im Gasthaus „Hutneck“ mit rund 35 Wanderfreunden an, da war noch kein Schritt zurückgelegt.