Im Bericht des Vorstandes wurden die Höhepunkte des vergangenen Jahres betont. Ohne die aktiven Helfer im Verein wäre es nicht machbar, alles so zu bewältigen. Außenstehende sähen oft nicht, was alles gemacht für Wanderer, Wege und den Naturschutz gemacht werde.

Kassiererin Regina Hettich berichtete von einem leichten Plus, Wanderwartin Ingrid Müller von abwechslungsreichen Touren, wie zum Farrenkopf, ins Kinzigtal, auf der Alb, sportlich bei Simonswald, am Thurner, die Sonnenaufgangswanderung in Hardt, das Wanderwochenende in Balderschwang, eine zweitägige Tour nach Bad Urach sowie noch von weiteren tollen Touren. Sie bedankte sich bei den Wanderführern und allen Teilnehmern.

Lesen Sie auch

Kurt Gießer erinnerte an zahlreiche Nachmittags-Wanderungen, E-Biketouren und den zwei Spielenachmittags mit vielen Teilnehmern.

Zahlreiche Arbeitsstunden

Der Wegewart Ulli Reith berichtete von insgesamt 210 Arbeitsstunden zur Instandhaltung der Wanderweg, die er und Josef Müller und Ulli Reith zusammen mit acht Wegebetreuern geleistet hat. Auch sind sie zuständig für die Betreuung von Regionalen- und Fernwegen. Da es eine Änderung der Hochtalrunde gab musste die Angabe der Kilometer auf den Schildern korrigiert werden.

Da dieses Jahr wieder die Zertifizierung des Lauterbacher Wandersteigs ansteht, gibt es wieder viel zu tun.

Orchideenwiese gemäht

Naturschutzwartin Natascha Hilser informierte über die Nistkastenreinigung und das Mähen der Orchideenwiese.

Unsere Empfehlung für Sie Im Einsatz für die Natur Das leistet der Schwarzwaldverein für das Wanderdorf Lauterbach Was der Schwarzwaldverein Lauterbach alles leistet – davon legte Wegewart im Gemeinderat Zeugnis ab.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Stefan Michler, Wanderwart Ingrid Müller, Wegewart Josef Müller, Kurt Gießer von der Wochentagsgruppe und Kassenprüferin Sabine Binder im Amt bestätigt.

Die Wahlen

Neu gewählt wurden Hans Huber für die Öffentlichkeitsarbeit und Brigitte Straub als Beisitzerin. Ihre Ämter haben abgegeben Natascha Hilser (Naturschutz), Markus Hilser (Öffentlichkeitsarbeit), Tina Müller (Jugendgruppe) und Steffi Schrader (Familiengruppe). Derzeit haben somit der Naturschutzbereich sowie die Familien- und Jugendgruppe keine Leitung.

Seit 60 Jahren Mitglied

Bei den Ehrungen wurde Hermann Pfundstein für 60-jährige Mitgliedschaft mit dem Treueabzeichen und einer Urkunde geehrt. Rainer Braun, Ursel Braun, Gerd Braun, Susanne Broghammer und Elisabeth Harter wurden für 50 Jahre. Simone Ruez sowie Sabine Ruez für 40 Jahre geehrt. Irmgard Buchholz ist seit 25 Jahren dabei.

Ehrenzeichen in Silber verlieh Oliver Binder (links) an Ingrid Müller und Stefan Michler

Für besondere Verdienste im Verein wurden Stefan Michler und Ingrid Müller mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Zu guter Letzt stellte Hans Huber die neue Homepage vor Sie fand tollen Anklang.