Wandern in Bad Imnau: QR-Code wegen Vandalismus

Über zehn Jahre lang wurden die beiden Wanderprospekte „Eichhörnchenweg“ und „5 Tourenvorschläge für Bad Imnau“ der Tourismus Arbeitsgruppe in Prospektboxen an den vier Wanderparkplätzen kostenlos zum Mitnehmen angeboten. Durch den vermehrt auftretenden Vandalismus, der auch das Entwenden der Prospekte in großen Mengen betraf, musste eine neue, kostengünstigere Lösung in Zusammenarbeit mit dem Haigerlocher Kultur- und Tourismusbüro gefunden werden. ​

„Oft wurden die acht Prospektboxen aufgefüllt und tags danach, auch an Wochen- und Regentagen, wo weniger Gäste unterwegs sind, waren bei den Kontrollgängen nur noch wenige Prospekte drin“, berichtet der Tourismusbeauftragte Gunar Haid.​

Zur neuen Wandersaison 2026 wurden jetzt die Prospekte der fünf Tourenvorschläge und der Eichhörnchenweg überarbeitet und in Absprache mit Angela Winkler vom Tourismusbüro auf die Haigerlocher Homepage unter der Rubrik Freizeit und Tourismus „Wandern in Haigerloch“ mit der Untergruppe Wandertouren-in-Bad-Imnau angelegt.

Durch einen eigens generierten QR-Code, der an allen Wanderparkplätzen demnächst montiert wird, kann der Gast mit seiner Handykamera diesen einscannen und gelangt so über den angezeigten Link per Klick auf die Auswahl der sechs Wandertouren. Die nötigen QR-Codes-Aufkleber wurden durch die Firma Gänseblümchendruck kostenlos erstellt.

Es ist dadurch jetzt auch möglich, sich durch Imnauer Wandertouren über die Wander-App „Komoot“ online über das Internet oder als Download dann offline über GPS navigieren zu lassen. Auch unter der eigenen Facebookseite (www.facebook.com/wandernbadimnau) sind die Tourenvorschläge mit Karten und Wegebeschreibungen zusätzlich integriert.

Rund 700 Euro werden dadurch eingespart

Durch diese digitalen Maßnahmen können nunmehr die jährlichen Druckkosten in Höhe von rund 700 Euro für die 8000 Prospekte pro Jahr und das Befüllen der Boxen eingespart werden – sowie das Entwenden der Wanderkarten.