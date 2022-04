1 So sieht sie aus, die neue Karte, die Wanderern, aber auch Radfahrern künftig den Weg weist. Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis - Pünktlich zum Start der Rad- und Wandersaison hat der Schwarzwald-Baar-Kreis neue, kostenlose Rad- und Wanderkarten für den Landkreis herausgegeben.

1150 Kilometer Radwege

Bereits 2019 wurde im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis ein Knotenpunktsystem mit 70 Knotenpunkten eingeführt. Zirka 1150 Kilometer umfasst dieses Radwegenetz, zu dem nun eine darauf abgestimmte Radkarte herausgegeben wurde. Dadurch können sich Radfahrer noch einfacher orientieren, teilt das Landratsamt mit.

Die Radkarte enthält das Knotenpunktsystem, mit dem Radtouren auf dem Radwegenetz individuell geplant werden können. Zudem sind 17 Radrundtouren des RadParadies Schwarzwald und Alb sowie vier durch den Landkreis verlaufende Fernradwege dargestellt und beschrieben.

Ein Wanderparadies

Auch die Wanderkarte beinhaltet 22 ausgeschilderte Rundtouren unterschiedlichster Länge. Alle gehören zum Wanderparadies Schwarzwald und Alb, viele davon sind als Premium- oder Qualitätsweg zertifiziert und garantieren so vollen Wandergenuss. Neben den ParadiesTouren bildet die neue Karte auch den als Premiumfernwanderweg ausgezeichneten WasserWeltenSteig ab, der auf 109 Kilometern von Triberg durch den gesamten Landkreis bis an den Rheinfall Schaffhausen führt. Zu jeder Etappe gibt es einen detaillierten Kartenausschnitt mit Beschreibung. Sowohl die Rad- als auch die Wanderkarte wurden auf der Kartengrundlage OpenStreetMap erstellt. So können die Karten kostenlos angeboten werden.

Erhältlich sind sie in allen Tourist-Infos und Rathäusern des Landkreises sowie dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch die Wander- und Radbroschüren des Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb sowie die Etappenbroschüre des Wasser-Welten-Steigs sind dort erhältlich.