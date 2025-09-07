Wandern im Nordschwarzwald: Schluchtenduo ist Publikumsmagnet

Das „Schluchtenduo“ gilt als ein Gewinn für die gesamte Wanderregion im Nördlichen Schwarzwald.
Mit dem renommierten Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“ ist im Nordschwarzwald das „Schluchtenduo“ 2025 ins Rampenlicht gerückt und hat die Aufmerksamkeit von Wanderern und Naturfreunden auf sich gezogen. Als einer der zehn schönsten Wanderwege in der Kategorie „Tagestouren“ stand es deutschlandweit durch eine Publikumsabstimmung zur Wahl. Zwar reichte es am Ende nicht für das Siegertreppchen, doch Corinna David, Marketingchefin der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, wertet das Ergebnis als touristischen Erfolg.