4 Der Pfad zum Wildsee ist bei Regen besonders romantisch. Foto: Timo Beyer

Der Nationalpark Schwarzwald ist einer der größten Tourismusmagnete der Region. Dementsprechend viel ist hier an den Wochenenden los. Doch wer es richtig anstellt, kann noch immer wilde Natur statt Massentourismus erleben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die wilde Natur des Schwarzwald genießen: Das wollen viele Touristen und Tagesausflügler. Vielleicht manchmal zu viele. Regelmäßig kommt es am Wochenende zu chaotischen Zuständen an der Schwarzwaldhochstraße, weil Ausflügler keinen Parkplatz mehr finden, ihr Auto einfach an der Fahrbahn stehen lassen, um dann gemeinsam mit hundert anderen Besuchern eine kurze Runde zu drehen.