Wanderidylle trifft Nervenkitzel: Ärger auf der Niedereschacher Kulturrunde – Wanderweg wird zur Bikerstrecke

Wo Wanderer Ruhe finden, scheinen manche Biker den Nervenkitzel zu suchen: Auf der „Niedereschacher Kulturrunde“ wurde eine provisorische Sprungschanze entdeckt.
Seit das Mountainbike die Radlerwelt bereichert hat, gibt es immer wieder Konflikte, wenn sich Biker und Wanderer auf engen Pfaden und Waldwegen begegnen und ein Biker plötzlich um die Kurve schießt. Böse Blicke und laute Rufe sind nicht selten die Folge. Und der Konflikt verschärft sich immer mehr, weil zwischenzeitlich die E-Bikes dazugekommen sind.