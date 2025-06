1 Die Rotfelder Wanderer errichten einen Podestplatz in Schwaigern. Vorsitzende Waltraud Süßer (dritte von links) inmitten der Geehrten. Foto: Manfred Schöttle Schöne Aussichten und anstrengende Strecken beim Volkswandertag in Schwaigern: So lief es für die Wanderer aus Rotfelden.







Der Wanderverein Rotfelden unternahm an Fronleichnam eine erlebnisreiche Busfahrt zum 38. Internationalen Volkswandertag nach Schwaigern, zwischen Heilbronn und Eppingen gelegen. Bereits am frühen Morgen versammelten sich die ersten Teilnehmer an der Bushaltestelle in Rotfelden, voller Erwartung auf die gemeinsame Busfahrt und den bevorstehenden Tag.