Wandergruppe aus Ergenzingen: Folgen der Ahrtal-Flutkatastrophe sind klar zu erkennen

Die Wandergruppe des TuS Ergenzingen erlebt ein Tal, das noch immer mit den Folgen der Flut kämpft. Das sind ihre Eindrücke.
Nach 2024 ging es für 16 Wanderinnen und Wanderer mit zwei Kleinbussen ins Ahrtal. Erstes Ziel war das Sportgelände in Adenau, wo Dieter und Martha Sesterheim zu einem Imbiss einluden. Sehenswert war der neue Kunstrasenplatz, der nach dreimonatiger Bauzeit im Mai dieses Jahres eingeweiht wurde. Nach der Stärkung ging es weiter in den kleinen Ort Fuchshofen, wo die Gruppe in der Eifelpension „Brückenschenke“ Quartier bezog.