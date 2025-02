„In deiner Amtszeit hat sich unheimlich viel getan. Du hast mit großem Engagement und Leidenschaft eine solide Grundlage gelegt und kannst den Verein mit Stolz übergeben“, würdigte die neue Vorsitzende Mirjam Kirschbaum, ihre Vorgängerin Stefanie Jäkle.

Diese war ein Jahrzehnt Vorsitzende der Natur- und Wanderfreunden gewesen und wurde nun auf der Hauptversammlung verabschiedet. Kirschbaum selbst ist ausgebildete Schwarzwald-Rangerin.

In Jäkles Amtszeit fielen die Planung und Errichtung des Blockhauses am Turm samt Baumkühlschrank, der Bau des Vereinsgemeinschaftsschuppens sowie die einheitliche Beschilderung der drei Wanderwege D1, D2 und D3.

Hinzu kamen das Anlegen eines Arboretums im Hardt, mehrere erfolgreiche Fensterblümles-Märkte, Städtebesichtigungen, Weinwanderungen, die Kronkorken-Sammlung zugunsten krebskranker Kinder und die Corona-Teststation im Wanderstüble.

Jäkle bedankte sich bei allen Mitstreitern und hob dabei Albrecht Ziegler hervor, der dem Verein 52 Jahre angehört und seit 2011 Ämter in Vorstand und Ausschuss sowie zahlreiche Sonderaufgaben übernahm. „Nichts war dir zu viel. Dein gutes Netzwerk und deine Einsatzbereitschaft waren immer Gold wert“, erklärt sie.

Wanderwart Marc Huss erinnerte an die Nachtwanderung nach Böffingen, die Wanderung mit Kindern zum Pizza-Essen und an die XXL-Wanderung von Mettstett zu den Triberger Wasserfällen.

Ein neues Team

Höhepunkte waren auch das Bergschuhe-Einlaufen am Karlsruher Grat, die zweitägige Bergwanderung ab St. Anton am Arlberg sowie die Nachtwächterführung in Dornstetten und das Gin-Tasting bei Monkey 47.

Der neue Vorstand besteht aus der Vorsitzenden Mirjam Kirschbaum, ihrer Stellvertreterin Marion Pfau, Kassier Michael Trautwein, Schriftführer Stephan Braun, Turmwart Jürgen Bauer sowie Wege- und Gerätewart Olaf Wittig. Die Mitglieder des Ausschusses sind Irene Katzendorfer-Braun, Frank Effinger, Martin Trick und Marc Huss (Wanderwart). Kassenprüferinnen sind Anne Ade und Melanie Sattelberger. Verabschiedet wurden Stefanie Jäkle, Alexander Eisele, Marion Reichard, Tommy Bippus, Albrecht Ziegler und Kassenprüferin Verena Winter.