Freitag bis Sonntag war die Bergwacht Schwarzwald bei zwölf Einsätzen aktiv. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Zu den verunglückten Menschen gehörten zahlreiche Wanderer und auch einige Fahrradfahrer. Dazu kamen beispielsweise auch noch zwei Einsätze wegen Gleitschirmfliegern.

Absturz am Todtnauer Wasserfall

Am Freitag wurde die Bergwacht wegen einer gestürzten Person am Todtnauer Wasserfall alarmiert. Der verunglückte Mensch war laut Mitteilung eine rund 60 Meter steile Böschung hinuntergestürzt. Zehn Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung und transportierten die Person mit einer Gebirgstrage unter Seilsicherung aus dem unwegsamen Gelände.

Gestürzte Wanderin am Schluchsee

Am Samstagmittag stürzte laut Bergwacht eine Wanderin auf dem Jägersteig am Schluchsee. Sie rutschte beim Abstieg auf einem schmalen Pfad aus und stürzte. Dabei verletzte sie sich und konnte nicht mehr selbst weitergehen. Die Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung und transportierten die Frau anschließend per Gebirgstrage rund 300 Meter bis zum Bergrettungsfahrzeug. Die Verletzte wurde zur nächstgelegenen Straße gefahren und dort an den Rettungsdienst übergeben.

Sturz im Bikepark Todtnau

Am Samstagmittag wurde die Bergwacht zum Bikepark Todtnau alarmiert. Dort war ein Mountainbike-Fahrer gestürzt. Die Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung und transportierten den Mann per Gebirgstrage aus dem Gelände zum Rettungswagen.

Gestürzter Gravelbiker bei Neuglashütten

Am Samstagmittag stürzte ein Gravelbiker im Waldgebiet bei Neuglashütten. Die Einsatzkräfte der Bergwacht übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung auf dem Forstweg bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts. Nach dem Abtransport des Patienten kümmerten sie sich noch um den Transport des beschädigten Fahrrads.

Mountainbikesturz bei Elzach

Am frühen Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem gestürzten Mountainbike-Fahrer im Bereich Elzach alarmiert. Die Bergretter übernahmen den Transport des Patienten mit der Gebirgstrage über den schmalen Waldweg bis zur Straße, wo er an den Rettungswagen übergeben werden konnten.

Gleitschirm-Notlandung bei Titisee-Neustadt

Am Samstagnachmittag kam der nächste Alarm: Ein Gleitschirmflieger musste aufgrund eines Thermikabfalls unterhalb der Relaisstation Hochfirst in einem sehr hoch gewachsenen Baum notlanden. Die Rettung des Piloten wurde laut Mitteilung in rund anderthalb Stunden bewältigt und war "technisch sehr anspruchsvoll".

Abgestürzter Gleitschirmflieger im Prechtal

Ein weiterer Alarm am Samstagnachmittag: Im Prechtal im Bereich des Gschasi-Kopfs war Nahe des Gleitschirm-Startplatzes ein Gleitschirmflieger über dem Wald abgestürzt, durch Äste gestürzt und auf dem Boden aufgeprallt. Die Bergretter übernahmen den Transport des Patienten aus dem Wald hinaus.

Zwei Einsätze bei Laurentiusfest am Feldberg

Am frühen Abend wurden die Retter dann wegen eines desorientierten Besuchers auf dem Laurentiusfest am Feldberg alarmiert. Diesen transportierten sie zum Seebuck, wo er dem Rettungsdienst übergeben wurde.

Ein weiterer Besucher des Laurentiusfests war am Abend nahe der Todtnauer Hütte gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. Die Bergwacht Hochschwarzwald übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts.

Häuslicher Einsatz in Wieden

In Wieden wurden die Einsatzkräfte der Bergwacht in der Nacht zu einem häuslichen Einsatz gerufen und übernahmen die Patientenbetreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts.

Spaziergängerin stürzt in Mittelbach

Am Sonntagmorgen stürzte eine Spaziergängerin im Bereich Mahlberg bei Mittelbach und verletzte sich am Bein. Da sie nicht sofort lokalisiert werden konnte, wurde sie zunächst von den Teams der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Bergwacht gesucht. Sie wurde laut Mitteilung nach kurzer Zeit gefunden. Die Bergretter unterstützten nach der notfallmedizinischen Erstversorgung die Feuerwehr beim Transport der Patientin aus dem Gelände.

MTB-Sturz bei Freiburg

Am späten Sonntagmittag wurden die Bergretter zum MTB Borderline Trail bei Freiburg alarmiert. Dort war ein Mountainbike-Fahrer im Bereich Sektion 1 gestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Die Bergwacht Freiburg lotste das Team des Rettungsdiensts zur Einsatzstelle. Ein Transport aus dem Gelände wurde nicht benötigt, da der Patient noch selbstständig gehen konnte.