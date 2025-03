Fasnet in Altdorf Kindergarten verwandelt sich in eine Walt Disney-Welt

An der Fasnet kann jeder in eine neue Rolle und in eine neue Welt schlüpfen. Im katholischen St.-Elisabeth-Kindergarten steht zur fünften Jahreszeit alles unter dem Motto „Walt Disney“. Und auch die Narren mussten sich am „Schmotzigen“ anpassen.