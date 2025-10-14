Wanderbaustelle bei Rheinfelden: Verkehrsbehinderungen auf der A 861

1 Die Baustelle wandert zwischen den Anschlussstellen Rheinfelden-Mitte und Rheinfelden-Süd. Foto: Tim Nagengast Autofahrer müssen auf der Autobahn bei Rheinfelden mit Einschränkungen rechnen.







Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest lässt auf der A 861 zwischen den Anschlussstellen Rheinfelden-Mitte und Rheinfelden-Süd kleinere Arbeiten vornehmen. Dazu muss in den Zeiträumen vom 20. bis 23. Oktober und vom 27. bis voraussichtlich 29. Oktober eine Wanderbaustelle eingerichtet werden. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu temporären, abschnittsweisen Sperrungen einzelner Fahrstreifen, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten werden an diesen Tagen von 8 bis 15 Uhr durchgeführt.