Der Wander- und Outdoortag in Nagold startete am Sonntag noch bei strahlendem Sonnenschein im Stadtpark Kleb, am Mittag zog dann aber doch Regen auf. Die Wanderungen waren gut besucht, die Gastro-Preise wie anno dazumal.

Wenn ein Event „Wander- und Outdoortag“ heißt, schaut man natürlich auf’s Wetter. „Das sah nicht so gut aus heute morgen“, sagt Sarah Leutner vom Amt für Kultur, Sport und Tourismus der Stadt Nagold. Aber zumindest zum Start der Veranstaltung gab’s erst mal Sonne satt.

Die jungen Familien, die an diesem späten Vormittag reichlich in den Kleb gekommen waren, holten die Picknick-Decken raus. Die Bänke rund um die große Rasenfläche waren ratzfatz von Sonnenhungrigen belegt. Die große Kletterwand der Naturfreunde schnell dicht umlagert. Der Start in einen richtig tollen Tag – sollte man meinen.

Stadtkapelle unterhält im Stadtpark

Die Stadtkapelle Nagold machte es sich derweil unter hastig aufgebauten Sonnenschirmen gemütlich – sonst könnt’s nämlich in den schmucken Uniformen schon mal ordentlich warm werden. Und die tolle Musik machte dieses ganze Ereignis irgendwie richtig komplett. Perfekte Sommerfrische. Es hätte so schön werden können.

Auch die angebotenen Wanderungen, die eben die Hälfte dieses tollen Tages ausmachen sollten, waren gut besucht. Genau 16 Teilnehmer für die große Sieben-Berge-Wanderung, die auf immerhin 22 Kilometer einmal rund um die Stadt führt. „Eine wirklich tolle Tour“ weiß Sarah Leutner. Die ihr selbst, wie sie sagt, „die liebste“ hier im Ort ist: Abwechslungsreich. Mit der Aussicht vom Eisberg als ihr persönlichem Highlight. Nur Schneewittchen, lacht Leutner, die gibt’s hinter diesen sieben Bergen leider nicht.

Kleiner Wermutstropfen, wie Leutner berichtet: Die Sportschule KISS des VfL musste ihre Teilnahme heute krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Eine „Spiel- und Sportstraße für Kinder“ sollte die betreuen. Schade irgendwie. Beste Genesungswünsche gingen vom Kleb aus ans Krankenbett.

Gesundheitswanderung

Nicht ganz so herausfordernd wie die Sieben-Berge-Tour zeigte sich die „Gesundheitswanderung“ mit dem Schwarzwaldverein. Knapp vier, fünf Kilometer. Die vom entgegensetzten Ende des Klebs wie die Sieben-Berge-Tour startet. Rund 30 Teilnehmer sind hier dabei, eine ordentliche Beteiligung. Die – wie sich zeigen sollte – wesentlich weniger Gefahr liefen, vom ersten Unwetter des Tages, das auch über Nagold so gegen 13 Uhr hinwegziehen sollte, erwischt zu werden.

Zum Glück hatte das Radzentrum Nagold seine prächtige „Radlerhütte“ erst als Sonnenschutz, dann als Regenunterstand aufgebaut. E-Bikes wurde dort verliehen – um dem Namen der Hütte auch ein bisschen Ehre zu machen. Die Nachfrage sei „rege“, erzählt ein Mitarbeiter. Auch wenn das Erlebnis für jemand, der es nicht kennt, erst einmal „überraschend“ sei, wie „stark“ so ein E-Bike in seiner Motorisierung dann doch tatsächlich sein kann. Aber ein, zwei Proberunden um die große Wiese – dann klappt es auch mit der elektrischen Ausfahrt-Premiere.

Auch „nostalgische“ Preise

Und auch das darf man in diesen Zeiten vielleicht einmal erwähnen: Die Preise für Speis und Trank an der Nagolder Radlerhütte sind an diesem Outdoor-Tag im Stadtpark Kleb schon, man möchte sagen, ziemlich „nostalgisch“. Als würden sie keine Inflation kennen. Was natürlich die Motivation nur noch mehr erhöht, egal ob die pralle Sonne nun scheint oder gerade irgendein Regenschauer über die Stadt zieht, hier inmitten der herrlichen Natur zu verweilen. Den Sonntag, die frische Frühlings-Luft und die gut gelaunten Menschen zu genießen.