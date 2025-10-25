Wander-Tipp: Wo Geschichte im Felsen ruht

Besondere Wandertouren im Schwarzwald (Teil 14): Steinzeitpfad in Ehrenkirchen. Auf schmalen Pfaden, durch Wiesen und Wald, eröffnet sich nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein tolles Panorama über Schwarzwald und Rheinebene.
Ehrenkirchen. Die Wegbeschreibung folgt dem Einstieg an der Kirche St. Georg. Dort über die Treppe hinter der Kirche auf das Sträßchen in Richtung Ölbergkapelle steigen. Nach 200 Metern dem Wegweiser folgen und zunächst über Wirtschaftsweg, anschließend über Wiesenweg und schmalen Bergpfad bis zu den Steinzeithöhlen laufen. Achtung, der Aufstieg zu den Höhlen selbst ist steil und rutschig.