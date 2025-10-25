Wander-Tipp: Wo Geschichte im Felsen ruht

Besondere Wandertouren im Schwarzwald (Teil 14): Steinzeitpfad in Ehrenkirchen. Auf schmalen Pfaden, durch Wiesen und Wald, eröffnet sich nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein tolles Panorama über Schwarzwald und Rheinebene.

Ehrenkirchen. Die Wegbeschreibung folgt dem Einstieg an der Kirche St. Georg. Dort über die Treppe hinter der Kirche auf das Sträßchen in Richtung Ölbergkapelle steigen. Nach 200 Metern dem Wegweiser folgen und zunächst über Wirtschaftsweg, anschließend über Wiesenweg und schmalen Bergpfad bis zu den Steinzeithöhlen laufen. Achtung, der Aufstieg zu den Höhlen selbst ist steil und rutschig.

Das Begehen der Höhlen ist spannend, erfolgt aber auf eigene Gefahr (Steinschlag!). Im weiteren Verlauf umrundet der Steinzeitpfad den Ölberg und windet sich auf dessen Nordseite hinauf zum Waldrand oberhalb der Ölbergkapelle. Hier entfaltet sich ein wunderbarer Blick über den Schwarzwald, die Rheinebene und die Vogesenkette.

Am Abstieg unbedingt das beschilderte „Himmelsstäpfele“ wählen – aber Vorsicht, die lange Steintreppe hat ungleichmäßige Stufen. Vom Parkplatz Kalkwerk Bollschweil aus stößt man zunächst auf die Rückseite des Ölbergs. Der Weg endet dann mit den Höhlen als Highlight.

Bitte beachten: Auf der Südostflanke verläuft der Weg als schmaler, teilweise lehmiger, teilweise felsiger Bergpfad an der Abbruchkante. Gutes Schuhwerk ist obligatorisch. Während oder unmittelbar nach Regenfällen wird das Begehen nicht empfohlen.

Tourdaten Steinzeitpfad Ehrenkirchen

Länge: 5 km

Gehzeit: 2,5 h

Höchster Punkt: 382 Meter

Anstieg: 150 Höhenmeter

Abstieg: 150 Höhenmeter

Schwierigkeit: zum Teil felsiger Pfad, nicht für Kinderwagen und Kleinkinder geeignet, bei Nässe nicht empfohlen.

Anfahrt

Mit dem Auto: Entweder über das Hexental (L 122) oder über das Schneckental (L 125) den Ortsteil Ehrenstetten ansteuern, weitere Möglichkeiten am ehemaligen Kalkwerk Bollschweil.

Bus: SBG Linie 7802 bis Kirche Ehrenstetten

Parkmöglichkeiten

Beschränkt Parkmöglichkeit an der Kirche St. Georg, Ehrenstetten,

weitere Parkmöglichkeiten am Kalkwerk Bollschweil (mit beschildertem Zugangsweg).

Einkehrmöglichkeiten