Wander-Tipp: Breite Waldwege und wurzelige Pfade

Bad Herrenalb-Bernbach. Wir starten unsere Tour in Bernbach an der Spitzhütte und gehen links in Richtung „An der Heck“ und erreichen den nächsten Wegweiser des Schwarzwaldvereins. Hier gehen wir rechts das Bernbacher Steigle bis zur Spitzweghütte und nehmen rechts den Spitzweg. Dieser führt uns auf direktem Weg zu den Eckkopfquellen, welche früher die Wasserversorgung von Bernbach sicherten. Nach den Quellen gehen wir am Hochsitz den rechten Pfad nach oben und erhaschen immer wieder eine Aussicht auf Bernbach. Am nächsten Querweg folgen wir dem Eckkopfweg bis wir den Heidenrücklesweg kreuzen. Auf diesen biegen wir links ab und folgen diesem bis wir zu einer größeren Kreuzung mit Picknicktisch kommen.

Nach einer kurzen Rast folgen der Mauzensteige bis zur Mauzenberghütte. Nach der Hütte am zweiten Hochsitz nehmen wir den linken Wiesenweg und folgen diesem über eine Waldlichtung bis wir den

Bernsteinweg kreuzen. Hier gehen wir kurz rechts und am nächsten Wegweiser links auf den historischen Grenzweg zum Bernsteinfelsen. Dort genießen wir die Aussicht bis in die Vogesen. Am Bernstein folgen wir dem Wegweiser Richtung Sulzbacher Höhe und gehen Richtung Katzenbusch. An der Wegkreuzung folgen wir dem Sandhüttenweg wieder rechts und genießen eine weitere Aussicht in das Murgtal. Nach der Kurve entdecken wir auf der linken Seite ein „Air-Force Denkmal“, welches an den Flugzeugabsturz am Bernstein nach dem Zweiten Weltkrieg gedenken soll.

An der Wegkreuzung folgen wir dem Iltishaldenweg bis wir zur Wegkreuzung vom Mauzenstein kommen. Unser Weg führt uns dann links talabwärts, allerdings lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Mauzenstein.

Vom Wegweiser Mauzenberg gehen wir den Pfad links abwärts bis zum Wegweiser. Am Mauzenberg biegen wir links ab auf den Holländerweg in Richtung Drachenfliegerrampe. Am nächsten Hochsitz

nehmen wir den linken Weg den Heiligenwaldebeneweg und folgen diesem bis zu einer „Wendeplatte“. Hier lohnt sich ein Abstecher links in den Wiesenweg, den so gelangt man zur Startrampe der Drachenflieger.

Zurück an der Wendeplatte gehst du links den Pfad runter und kommst an der alten Drachenflugrampe aus Holz vorbei. Achtung: Das Betreten ist nicht erlaubt. An der Rampe vorbei gehen wir unten rechts

und folgen dem Wiesenweg bis wir den auf den breiteren Schotterweg kommen. An der nächsten Wegkreuzung gehen wir links auf die Holländersteige und folgen dieser bis wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen sind.

Tourdaten Bernbacher Grenzerfahrung

Länge: 11,6 km

Gehzeit: 3,5 h

Höchster Punkt: 734 Meter

Anstieg: 349 Höhenmeter

Abstieg: 329 Höhenmeter

Schwierigkeit: mittel

Anfahrt

Am Ortsende Bernbach links in die letzte Straße einbiegen, gleich rechts und am Ende der „Sackgasse“ links zum Waldparkplatz an der Spitzhütte fahren.

Parkmöglichkeiten

Waldparkplatz an der Spitzhütte.

Einkehrmöglichkeiten