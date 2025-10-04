Wander-Tipp: Breite Waldwege und wurzelige Pfade

Besondere Wandertouren im Schwarzwald (Teil 11): Bernbacher Grenzerfahrung. Der Qualitätsweg bietet besondere Aussichten auf der ehemaligen Grenze zwischen Baden und Württemberg.
Bad Herrenalb-Bernbach. Wir starten unsere Tour in Bernbach an der Spitzhütte und gehen links in Richtung „An der Heck“ und erreichen den nächsten Wegweiser des Schwarzwaldvereins. Hier gehen wir rechts das Bernbacher Steigle bis zur Spitzweghütte und nehmen rechts den Spitzweg. Dieser führt uns auf direktem Weg zu den Eckkopfquellen, welche früher die Wasserversorgung von Bernbach sicherten. Nach den Quellen gehen wir am Hochsitz den rechten Pfad nach oben und erhaschen immer wieder eine Aussicht auf Bernbach. Am nächsten Querweg folgen wir dem Eckkopfweg bis wir den Heidenrücklesweg kreuzen. Auf diesen biegen wir links ab und folgen diesem bis wir zu einer größeren Kreuzung mit Picknicktisch kommen.