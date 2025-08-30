Wander-Tipp: Aus Liebe wird sie zur Einsiedlerin

Kappelrodeck. Der Weg startet am Bahnhof Kappelrodeck. Durch die Straße „Venedig“ mit kleinen Kanälen der Acher geht es zunächst steil bergan bis in die Reben. Ein kurzes Stück danach erreicht man die Dasenstein-Hütte (Schutzhütte) und die Felsformation am Dasenstein, wo ein Picknickplatz und eine Himmelsliege zu einer ersten Rast einladen.

Durch Reben gelangt man zum „Besenstiel“ und damit zum ersten Schnapsbrunnen an der Strecke. Auch hier laden Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und zum Genießen der flüssigen Spezialitäten der Region ein. Durch Wälder und Reben geht es mit Panoramaaussichten ins Rheintal und zur Schwarzwaldhochstraße mit mäßigen Steigungen und schließlich hinunter zur L 87. Diese überquert man und es geht wieder bergauf, vorbei an den Schnapsbrunnen am Heidenhof und am Ganzeckerhof. Überall laden Sitzmöglichkeiten zur Rast ein. Am Ganzeckerhof können sich die Kinder am Spielplatz austoben.

Nun führt der Weg ein ganzes Stück durch schattige Wälder, bis man diese am Schloss Rodeck, dem Wahrzeichen von Kappelrodeck, verlässt. Die mittelalterliche Burg ist heute in Privatbesitz. Durch den Ort geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Übrigens: Die Sage der „Hex vom Dasenstein“ gab dem Weg seinen Namen: Die Tochter des Burgherrn von Rodeck verliebte sich einst in einen einfachen Bauernburschen vom darunterliegenden Dorf. Der Burgherr war hiermit keinesfalls einverstanden. So stellte er seine Tochter vor die Wahl: Entweder die Beziehung zu dem armen Burschen abzubrechen oder von Haus und Hof verstoßen zu werden. Sie beharrte auf ihre Liebe und musste Familie und Burg verlassen. Da ihr Liebster sich aber nicht mehr um sie kümmerte und sie auch sonst keine Unterkunft finden konnte, stieg sie auf der anderen Seite des Tales bergan. In einer Felsengruppe entdeckte das verstoßene Ritterfräulein eine Höhle.

Hier hauste sie als Einsiedlerin in der armseligen Bleibe des „Dasensteins“. Noch zu Lebzeiten kam sie in den Verruf der Zauberei. Nach ihrem Tod wurde sie als „Hex vom Dasenstein“ gefürchtet.

Tipp: Genießen Sie um Abschluss ein Glas Wein aus der Region in der Winzergenossenschaft „Hex vom Dasenstein“, die Sie kurz vor dem Ziel passieren.

Der Dasenstein-Rundweg ist Strecke drei der insgesamt 32 Ortenauer Sagenrundwege.

Tourdaten Ortenauer Sagenrundweg: Dasenstein

Länge: 7,2 km

Gehzeit: ca. 2,15 Stunden

Höchster Punkt: 333 Meter

Anstieg: 208 Höhenmeter

Abstieg: 208 Höhenmeter

Schwierigkeit: mittel

Anfahrt

Mit der Bahn bis Achern, weiter mit der Ortenau-S-Bahn nach Kappelrodeck. Von dort zirka 1,5 km zu Fuß zum Startpunkt.

Mit dem Auto über die A 5, Ausfahrt Achern.

Parkmöglichkeiten

Rodeck Stadion in Kappelrodeck

Einkehrmöglichkeiten