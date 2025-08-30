Wander-Tipp: Aus Liebe wird sie zur Einsiedlerin

Besondere Wandertouren im Schwarzwald (Teil 6): Der Ortenauer Sagenrundweg Dasenstein. Dort wechseln sich sanfte Weinberge, schattige Waldpfade und herrliche Blicke auf das Achertal ab.
Kappelrodeck. Der Weg startet am Bahnhof Kappelrodeck. Durch die Straße „Venedig“ mit kleinen Kanälen der Acher geht es zunächst steil bergan bis in die Reben. Ein kurzes Stück danach erreicht man die Dasenstein-Hütte (Schutzhütte) und die Felsformation am Dasenstein, wo ein Picknickplatz und eine Himmelsliege zu einer ersten Rast einladen.