Wandel in der Unternehmenskultur: Viele Firmen in der Region Freiburg setzten intern auf das „Du“

Wandel in der Unternehmenskultur

Deutschland macht sich locker. Denn das „Sie“ in der Geschäftswelt ist auf dem Rückzug – so auch bei vielen Firmen in der Region Freiburg. Doch es gibt auch Stolperfallen. Vor allem im Dreiländereck, wo Kultur und Tradition für einige Unterschiede sorgen.









„Unabhängig von Alter und Geschlecht gilt im Geschäftsleben immer der Rang. Im Berufsleben bietet immer der Ranghöhere dem Rangniederen das Du an“, erklärt Hanisch, die in Freiburg eine Knigge-Schule betreibt. Aber die Zeiten ändern sich: „Viele Unternehmen bevorzugen in der internen Kommunikation das Duzen. Das ,Du’ wird auch viel früher von der ranghöheren Person angeboten.“ Das Angebot sei ein Zeichen von Sympathie, so Hanisch. Und wer sich damit nicht wohlfühle, könne höflich ablehnen.