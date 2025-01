Walther-Groz-Schule: „Talsperre“ erringt erneut Landessieg

1 So sehen Siegerinnen aus – das Bild zeigt Johanna Schmid (Zweite von links) und Elizabete Druvina mit WGS-Rektor Hans-Jörg Fink und der betreuenden Lehrerin Carola Klaiber (rechts). Foto: Moser

Die Schülerzeitung Talsperre der Walther-Groz-Schule ist beste Schülerzeitung im Land.









Link kopiert



Die Schülerzeitung „Talsperre“ der Ebinger Walther-Groz-Schule hat sich das vierte Jahr in Folge den ersten Platz im Landeswettbewerb für Schülerzeitungen gesichert. Die Redaktionsmitglieder mit den Chefredakteurinnen Johanna Schmid und Elizabete Druvina sowie der betreuenden Lehrerin Carola Klaiber nahmen bei der Preisverleihungszeremonie im Stuttgarter Kultusministerium ihre Urkunde aus den Händen von Staatssekretär Volker Schebesta entgegen. Mit der hat es aber nicht sein Bewenden: Die „Talsperre“ hat außerdem ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro gewonnen; ihre Redaktion nimmt an einem Medienworkshop des SWR-Formats „Das Ding“ teil und besucht den Südwestrundfunk in Baden-Baden.