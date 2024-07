44 Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Fremdsprachen und Wirtschaft haben in der Straßberger Schmeienhalle den Erwerb der Fachhochschulreife gefeiert.

Sie nahmen die Glückwünsche von Schulleiter Hans-Jörg Fink, Abteilungsleiterin Angela Bitzer und den Klassenlehrern Alma Docimo und Christoph Schulz entgegen – und danach ihre Zeugnisse.

Die Abschlussklasse 2024 des Berufskolleg Fremdsprachen Foto: Moser

Die Absolventen: Berufskolleg Fremdsprachen: Jens Beitler, Isabelle Bitzer, Julien Blender, Celine Cwonda, Nevra Ece, Patrick Geiger, Delal Hayda, Luna Heinzelmann, Naima Heredia Kegler, Lukas Joner, Miguel Jovanovic, Nina-Lou Magarewitsch, Lejla Mehdic, Erik Müller, Mihrinaz Öztürk, Chiara Paulus, Noemi Schneider, Nadine Schöllkopf, Vanessa Schulz, Gil Vasko, Andrej Vlainic.

24 Albstädter Absolventen sind zudem „Staatlich geprüfte Wirtschaftsassistenten“

Berufskolleg Wirtschaft: Mex Barbedet, Beyza Bayraktar, Yannik Duttlinger, Jana Eberhardt, Melike Ergen, Florian Eschler, Marius Forster, Dokka Fritz, Milana Gataullina, Serena Gjegjani, Artem Gontscharenko, Lea-Marie Kaufmann, Leah Knobel, Johannes Korn, Tabea Lampert, Kai Leute, Amelie Maiwald, Mara Niedernhuber, Sophie Pfeifer, Lukas Ruf, Jessica Schifmann, Elanur Seker, Lena Straub, Elisabeth Tomm, Clemens Ulman, Luca Wiederanders.

Die Abschlussklasse 2024 des Berufskolleg Wirtschaft Foto: Moser

24 Absolventinnen und Absolventen haben zudem über Zusatzprüfungen den Titel eines „Staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten“ erlangt. Der Preis „Simply the Best“, den der Schulförderverein an den Jahrgangsbesten vergibt, ging an Tabea Lampert.