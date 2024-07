Nach dreijähriger Weiterbildung verabschiedet die Walther-Groz-Schule in Albstadt sieben „Staatlich geprüfte Betriebswirte“.

Den Abschluss ihrer dreijährigen beruflichen Weiterbildung zum Staatlich geprüften Betriebswirt haben an der Walther-Groz-Schule Charline Hahn, Marvin Haslauer, Lucas Hem, Corina Obrusnik, Julius Reiser, Edwin Sieg und Robin Streich gefeiert.

Ihre Abschlusszeugnisse nahmen sie von Abteilungsleiter Jürgen Hörr entgegen, ergänzt um einen kleinen Bonus, nämlich ein individuelles Zertifikat, dass Klassenlehrerin Alber für jeden einzelnen erstellt hatte und in dem die außerhalb des Lehrplans erbrachten besonderen Leistungen gewürdigt wurden.

Belobigungen und einen Preis gab es auch. Letzterer ging an Marvin Haslauer, der den Top-Durchschnitt 1,0 erzielt hatte; die Belobigungen erhielten Lucas Hem (1,7) und Edwin Sieg (2,0).

Den Klassenprimus der WGS-Albstadt erwartet eine letzte Prüfung

Die Aufgabe, unter dem Motto „Kleine Klasse mit großer Klasse“ die Eigenheiten der Fachschüler, ihrer Lehrkräfte und das dynamische Zusammenspiel beider humoristisch aufzuspießen, war Klassensprecher Lucas Hem und Klassenprimus Haslauer zugefallen.

Den 1,0-Mann erwartete noch eine gesonderte Prüfung seiner Klassenkameraden, in der beweisen mussten, dass er Bestnote, Preis und den Sonderpreis „Simply the Best“ des Schulfördervereins verdient hatte.

An der Walther-Groz-Schule wird der „Staatlich geprüfte Betriebswirt“ in Teilzeit mit zwei Unterrichtsabenden und einem -Nachmittag angeboten. Sie ist die einzige Schule im Regierungsbezirk Tübingen, an der das geht.