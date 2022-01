1 Die Redaktion der "Talsperre" ist Landessieger – das Bild zeigt (von links) die betreuenden Lehrerin Carola Klaiber, Aleyna Memet, Eva Koch, Pascal Conzelmann und Annika Luippold mit Hans-Jörg Fink, dem Schulleiter der Walther-Groz-Schule. Foto: Klaiber

Die Walther-Groz-Schüler können auch Schreiben: Die Schülerzeitung "Talsperre" hat beim Landeswettbewerb des Kultusministeriums und des SWR den ersten Preis gewonnen.















Die Schülerzeitung "Talsperre" der Walther-Groz-Schule hat im Landeswettbewerb, den Kultusministerium und SWR gemeinsam ausrichten, den mit 300 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Damit ist die Teilnahme am Medienworkshop des SWR-Das Ding verbunden, in dem die Schüler Einblick in die Arbeit des Rundfunk erhalten. Ferner ist die "Talsperre" mit ihrem Landessieg automatisch in der Kategorie "Berufliche Schulen" für den Bundeswettbewerb in Berlin qualifiziert, in dem der Bundessieger ermittelt wird. Der Wettbewerb wird von der Kultusministerkonferenz und dem Bundesverband der Zeitungsverleger ausgerichtet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Gewinnerausgabe ist eine besondere

Die Gewinnerausgabe Nummer 103 der "Talsperre" war eine ganz besondere Ausgabe: Sie fiel in die Zeit der Fusion von Kaufmännischer und Hauswirtschaftlicher Schule, und natürlich wurde dieses Ereignis in der Berichterstattung gewürdigt.