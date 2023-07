Die Fachschule für Sozialpädagik (BKSP2) an der Walther-Groz-Schule hat 25 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet.

Die 25 angehenden Erzieherinnen und Erzieher erhielten bei einer Abschlussfeier ihre Zeugnisse und sehen nun dem Anerkennungsjahr in den einschlägigen Einrichtungen entgegen – danach warten weitere Prüfungen auf sie. Abteilungsleiterin Angela Bitzer betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig die auch theoretische Ausbildung für angehende Erzieherinnen und Erzieher sei, und wünschte den jungen Leuten bei der praktischen Anwendung der erlernten Theorie eine glückliche Hand und viel Erfolg. Abschließend zitierte sie den großen Pädagogen Friedrich Fröbel mit den Worten, bei der Erziehung gelte es nicht, etwas in den Menschen hinein-, sondern aus ihm herauszubringen.

Preise erhalten haben Mandy Almeida Riethmüller, Alexandra Bolay, Rebecca Braileanu, Christine Henning und Joana Seßler, Belobigungen Elias Dursina, Nadine Graf, Chiara Kühn-Bollinger, Giuliana Kuppelwieser, Blanka Papp, Maike Schorer, Nina Stauss, Diana Virtaci und Sarah Wagner. Der „Simply the Best“-Preis des Schulfördervereins ging an die Jahrgangsbeste Joana Seßler. Bestanden haben außer den Genannten Vanessa Cufaro, Aurora Gagliano, Julia Jakunin, Aaliyah Fabienne Kintz, Paulina Krzysteczko, Jana Laux, Valeria Pia Mollo, Luna Bonita Taufenbach, Julia Walz, Simone Wartenberg und Celina Angelique Wörner.