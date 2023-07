Zum letzten Mal hat die Walther-Groz-Schule für ihre sechs Abiturklassen zwei getrennte Abiturfeiern in der Onstmettinger Festhalle organisiert: Die drei Klassen des Wirtschaftsgymnasiums feierten am ersten, das Biotechnologische und Sozialwissenschaftliche Gymnasium am zweiten Abend.

Schulleiter Hans-Jörg Fink verwies in seiner Festrede auf die Vielzahl von Berufsoptionen, Ausbildungsangeboten und Studiengängen, die den Absolventen nun offen stünden – das Spektrum reiche von der Schreinerlehre übers Mathematikstudium bis hin zur Polizeilaufbahn. Gleichzeitig verbänden sich mit dem Abschluss gewisse Erwartungen an sie, ihr Wissen und Können zu nutzen, um die Gesellschaft und die Welt besser zu machen. Wenn jemand diesen Erwartungen gewachsen sei, dann doch gewiss die Angehörigen der Generation Z, zu welcher der Abschlussjahrgang 2023 gehöre.

Die Generation Z darf ins Lot bringen, was ihreKritiker verschuldet haben

Abteilungsleiter Uwe Rütschle griff das Stichwort auf: Die Generation Z habe bereits mehrere Zeitenwenden hautnah miterlebt: die Corona-Pandemie samt der Erfindung des Homeschoolings, den Ausbruch eines Kriegs mitten in Europa und im Abiturjahr den Einbruch der Künstlichen Intelligenz in Gestalt von Chat GPT und anderen neuronalen Netzen ins Alltagsleben. Sie bekomme von den Älteren gelegentlich Handysucht, Oberflächlichkeit, mehr Spaß am Chillen als an der Arbeit und noch einiges andere vorgeworfen, aber die Kritiker täten gut daran, vor der eigenen Tür zu kehren: Wer trage denn die Verantwortung dafür, dass der Planet koche und Deutschland nicht nur in digitaler Hinsicht dem Rest der Welt hinterherhinke? Es sei die Gen Z, die den Karren aus dem Dreck ziehen müsse – nur gut, dass sie kreativ, sozial vernetzt und nonkonformistisch sei und die somit die nötigen Voraussetzungen mitbringe.

„Traut Euch etwas zu!“

Nicole Rockenstiehl vom Sozialwissenschaftlichen Gymnasium ist Scheffelpreisträgerin des Abiturjahrgangs 2023 – sie appellierte in ihrer Preisrede an ihren Jahrgang, sich etwas zuzutrauen und sich durch Fehlschläge nicht entmutigen zu lassen. Mit jedem Scheitern, gab sie zu bedenken, werde der Mensch um eine wertvolle Erfahrung reicher – und nur wer unterwegs aufgebe, sei am Ende wirklich gescheitert.

Die Abiturienten

Preise

errungen haben zwölf Schülerinnen und Schüler, die einen besseren Notendurchschnitt als 1,6 erzielten, nämlich Ivana Kelcec, Rebekka Magdalene Kittel, Gianluca Lauw, Niklas Levy Letsch, Jannik Niklas Limbeck, Hendrik Müller, Franziska Isabella Naschke, Annalena Reinauer, Nicole Rockenstiehl, Joschua Ephraim Schwämmle, Leonie Stadler und Sophie Umstätter – Reinauer, Limbeck und Umstätter brachten es auf 1,0.Außerdem erhielt Franziska Naschke den Sonderpreis des Verbands „Chemie.BW“ für die beste Leistung im Profilfach Biotechnologie, Rebekka Magdalena Kittel den Sonderpreis der gesellschaftswissenschaftlichen Fachschaften der WGS für herausragende Leistungen im Fach Geschichte/Gemeinschaftskunde, Ivana Kelcec den Ersten Preis der Heidehof-Stiftung für die beste Leistung im Profilfach Pädagogik & Psychologie, Sophie Umstätter als Jahrgangsbeste den Preis des Fördervereins „Simply the Best“, den Abiturpreis Mathematik der Deutschen Mathematikervereinigung und den Zweiten Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Gianluca Lauw und Celine Zeeb jeweils einen Zweiten Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Jannik Niklas Limbeck den Wirtschaftspreis des „Vereins für Sozialpolitik für Wirtschaftswissenschaften“, Nicole Rockenstiehl den Scheffelpreis, Niklas Levy Letsch den Ersten Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und Annalena Reinauer den Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie. Belobigungen

gingen an 23 Schülerinnen und Schüler, die einen Schnitt von 2,0 oder besser erzielten. Das waren Joud Alnaser, Liam Noe Beck, Marius Joel Bosch, Joana Boos, Marie-Claire Dutt, Anna Debora Engele, Jakob Engele, Christopher Louis Fink, Anna Gneiting, Jaqueline Haas, Paula Klaffschenkel, Leander Knosp, Eva Koch, Lorenz Günter Kraut, Magda Lang, Franziska Lena Leins, Annika Luippold, Simon Ian Much, Elina Sophia Raiber, Corinna Schanz, Clara Marie Schillinger, Jule Salome Stengel und Celine Zeeb. Das Abitur bestanden

haben außer den Genannten Lucca Eibl, Thomas Benjamin Geiger, Lia Theresa Gscheidle, Jonas Haug, Ben-Jamal Jaber, Vanessa Kovacek, Daniel Josip Ljeskovan, Luca Matthias Pätzold, Marco Schatz, Jenny Seibel, Luis Strobel, Maximilian Svabensky, Lea Marie Veeser (alle WGW 13-1), Paul Francina, Uli Frey, Giulia Gnoss, Finn Gonser, Nicole Heinz, Nele Koch, Lisa Kurz, Laura Ott, Lukas Schoger, Joshua von Puttkamer, Nico Werner, Lia Emily Zent (WGW 13-2), Juliana Beilharz, Pelin Ilhan, Nick Ledda, Joshua Merz, Laura Relatic, Christian Sebastian Schütz, Julius Ferdinand Seizinger (WGI 13-3), Antonia Alt, Lea Bredemeyer, Nicole Bruch, Jasmin Ninette Dyrda, Hannah Maria Eberbach, Rebecca Rosalia Haigis, Sarah Marchand, Aleyna Memet, Vanessa Salinas Marzo, Malena Franziska Steidle, Wiktor Sylvester Wisniewski, Maximilian Robin Zeiser (SG13-1), Marta Brkic, Anamaria Colic, Elisa Dehner, Nele Deufel, Janine Hemmes, Sarah Nadine Karbstein, Chiara Melina Kersting, Eda Kutlu, Ayla Özdem, Gabrijela Petric, Sandrina Rohm, Lisa Schinacher, Rebecca Thiel (SG13-2 ), Benita Bachmeier, Tia Banzhaf, Laura Kristin Berger, Lisa Bitzer, Lea Eberhardt, Yamama Fayhan, Evelyne Fabienne Grau, Liz Jana Holzwarth-Fischer, Sinja Kurbel (BTG13).