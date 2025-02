„Ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Walther-Groz-Schule“ – darüber waren sich alle Festgäste einig – war die feierliche Einweihung des neuen C-Baus mit mehr als 100 Gästen und prominenten Zufalls-Musikern am Xylophon.

Diesen Tag hatten Lehrer und Schüler der Walther-Groz-Schule lange herbeigesehnt – nun war er endlich da: Mehr als 100 Gäste, darunter Landrat Günther-Martin Pauli und Oberbürgermeister Roland Tralmer, haben den Erweiterungsbau der Walther-Groz-Schule eingeweiht.

Pauli skizzierte er die Entstehung des Gebäudes und die Eckpunkte rund um den neuen „C-Bau“. Knapp elf Millionen Euro werde der Schulträger am Ende in Albstadt investiert haben. Die Schule werde damit nochmals aufgewertet, so Pauli, und das zeige, welch‘ hohen Stellenwert die berufliche Bildung für den Kreis habe.

Hans-Jörg Fink: „Danke für die mutige Entscheidung!“

Nach einem Kurzfilm über den Bau dankte Schulleiter Hans-Jörg Fink dem Kreistag für seine „mutigen Entscheidungen“. Er betonte die gute Zusammenarbeit zwischen der Kreisverwaltung und der Schule, ehe er die Gäste gedanklich durch das neue Gebäude führte.

Im neuen Anbau stehen jetzt vier zusätzliche Klassenräume, zwei Fachräume für Rhythmik und Musik sowie ein großzügig gestalteter Foyerbereich zur Verfügung. Er wurde speziell für Veranstaltungen aller Art konzipiert und ermöglicht künftig Besprechungen, Informationsveranstaltungen und Verabschiedungen mit bis zu 200 Personen, wie Fink berichtete. Zudem biete die neue Tiefgarage 75 Stellplätze sowie eine abschließbare Fahrradgarage „für umweltfreundliche Mobilität“. Der überarbeitete Außenbereich rundet das neue Ensemble ab.

Mit Gottes Segen in die Zukunft

Feierlich gesegnet haben das Gebäude der katholische Diakon Thomas Vogler und der evangelische Pfarrer Thomas Soffner. Musikalisch gestalteten die Feier der Pianist Wolfgang Fischer und die Schulband. Besonders beeindruckend war die interaktive Vorstellung am Xylophon, bei der einige der Anwesenden zusammen mit Fischer und den Klassen PIA2 und PIA3 musizierten und so das Publikum aktiv in das musikalische Programm einbezogen.

Schulleiter Hans-Jörg Fink dankte allen Mitwirkenden und lobte die erfolgreiche Umsetzung des Projekts, ehe alle Gäste bei einem Imbiss und Getränken noch Gelegenheit hatten, das Gebäude zu erkunden und Gespräche zu führen.