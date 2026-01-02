Walter Schultheiß ist tot: Wildberg trauert um seinen Ehrenbürger

Der Wildberger Ehrenbürger Walter Schultheiß ist tot. Der „Volksschauspieler“ starb im Alter von 101 Jahren. An diesem Freitag wurde er in seiner Heimatstadt beigesetzt.
Zur Welt kam der Vorzeigeschwabe zwar in Tübingen, doch war Wildberg sechs Jahrzehnte lang seine Heimat. Es war der Schäferlauf, der ihn, seine – bereits im Jahr 2021 verstorbene – Frau Trudel Wulle und seinen »Straßenkehrer«-Kollegen Werner Veidt 1960 nach Wildberg brachte. Während Schultheiß und Wulle heitere schwäbische Szenen zum bunten Abend beisteuerten, führte Veidt als Moderator durch das Programm unter dem Motto »Schwarzwälder Kirsch«. Im Archiv der Stadt Wildberg legt ein Originalplakat von damals Zeugnis von dieser denkwürdigen Begebenheit ab.