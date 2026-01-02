Walter Schultheiß ist tot: Wildberg trauert um seinen Ehrenbürger

Der Wildberger Ehrenbürger Walter Schultheiß ist tot. Der „Volksschauspieler“ starb im Alter von 101 Jahren. An diesem Freitag wurde er in seiner Heimatstadt beigesetzt.

Zur Welt kam der Vorzeigeschwabe zwar in Tübingen, doch war Wildberg sechs Jahrzehnte lang seine Heimat. Es war der Schäferlauf, der ihn, seine – bereits im Jahr 2021 verstorbene – Frau Trudel Wulle und seinen »Straßenkehrer«-Kollegen Werner Veidt 1960 nach Wildberg brachte. Während Schultheiß und Wulle heitere schwäbische Szenen zum bunten Abend beisteuerten, führte Veidt als Moderator durch das Programm unter dem Motto »Schwarzwälder Kirsch«. Im Archiv der Stadt Wildberg legt ein Originalplakat von damals Zeugnis von dieser denkwürdigen Begebenheit ab.

Trudel Wulle erinnerte sich in einem Interview mit dem Schwarzwälder Boten: »Da hat’s geschüttet wie aus Kübeln, aber alle haben sich ganz rührend um uns gekümmert.« Trotz ungünstigen Wetters nahm Wildberg die Besucher damals für sich ein: »Schön hier«, seien sich Walter Schultheiß und Werner Veidt damals einig gewesen.

Ein Originalplakat vom Schäferlauf 1960 zeugt von Walter Schultheiß’ erstem Auftritt in Wildberg. Foto: Matthias Buchner

Dem Ehepaar Schultheiß gefiel das Schwarzwaldstädtchen gleich so gut, dass es sich ein Grundstück am Wächtersberg zulegte und – nachdem es als Bauland ausgewiesen und erschlossen worden war – auch bebaute. »Damals gab es in Baden-Württemberg noch zwei Sendeanstalten, und so hatte ich immer wieder in Baden-Baden und Stuttgart zu tun«, erzählte Walter Schultheiß vor seinem 90. Geburtstag, »da lag Wildberg ideal dazwischen.« 1966 übersiedelte die Familie Schultheiß schließlich in die Schäferlaufstadt, wo sie manch weitere Veranstaltung mit ihrer Schauspielkunst bereichert haben – zuletzt den Ehrenamtsabend der Stadt Wildberg.

Im Jahr 2016 war Walter Schultheiß auf einstimmigen Beschluss des Wildberger Gemeinderats die Ehrenbürger-Würde der Schäferlaufstadt verliehen worden.