Walter Schultheiß: Auch in Hechingen hat der Schauspieler Spuren hinterlassen

Der schwäbische Volksschauspieler Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Mit Hechingen in Verbindung bleibt er wegen seiner Hauptrolle im Kinofilm „Global Player“.
Als Hechingen im Jahr 2012 für ein paar Wochen Schauplatz zu den Dreharbeiten eines großen Kinofilms war, richteten sich die meisten Augen auf ihn: Der damals 88-jährige Walter Schultheiß war neben der als „Tatort“-Kommissarin bekannten Ulrike Folkerts der Top-Promi unter den Schauspielern, die bei Maria Zell, in der Johanneskirche oder in der Firma Merz in der Haigerlocher Straße vor die Kameras traten.