Nach fast vier Jahrzehnten im Dienst von Umwelt, Natur und nachhaltiger Entwicklung ist der Geschäftsführer des Biosphärengebiets Schwarzwalds, Walter Kemkes, in den Ruhestand verabschiedet worden. Regierungspräsident Carsten Gabbert würdigte den gebürtigen Duisburger , der 26 Jahre als Leiter von einem Nationalpark und zwei Biosphärenreservaten tätig war.

In einer feierlichen Verabschiedung würdigten zahlreiche Weggefährten sein außerordentliches Engagement, heißt es in einer Mitteilung. Als Leiter der Geschäftsstelle in Schönau habe Walter Kemkes das Biosphärengebiet Schwarzwald seit seiner Gründung 2016 maßgeblich mitaufgebaut. Unter seiner Leitung habe sich die UNESCO-Modellregion zu einem Leuchtturmprojekt nachhaltiger Regionalentwicklung entwickelt. Er etablierte ein starkes Netzwerk aus Kommunen, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Naturschutz und Zivilgesellschaft und schuf die strategischen Grundlagen für eine langfristig tragfähige Entwicklung. Der Aufbau der Geschäftsstelle, die Ausarbeitung eines umfassenden Rahmenkonzepts sowie die enge Einbindung der Bevölkerung zählen zu seinen bleibenden Verdiensten.

Auch überregional prägte Kemkes die Entwicklung der UNESCO-Biosphärenreservate mit, unter anderem als Sprecher der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft (2022–2024) und als Mitinitiator des Parlamentskreises Biosphärenreservate im Bundestag.

„Das Biosphärengebiet Schwarzwald hat von seinem enormen Erfahrungsschatz in Sachen Großschutzgebiete sowie in den Bereichen Forst, regionale Entwicklung, Landwirtschaft, Politik und Verwaltung profitiert. Er hat Strukturen geschaffen, die dauerhaft wirken – für Natur, Region und Menschen. Wir verlieren einen klugen Kopf und großartigen Kollegen“, sagte Regierungspräsident Gabbert. Naturschutz-Abteilungsleiter Karl-Heinz Lieber vom Umweltministerium, betonte, dass Kemkes ein sehr wirkungsvoller Brückenbauer im bundesweiten Netzwerk gewesen sei. Die Lörracher Landrätin Marion Dammann stellte sein Gespür für regionale Anliegen heraus, was wesentlich zur Akzeptanz des Biosphärengebiets beigetragen habe. Kemkes zeigte sich dankbar und betonte, dass der Aufbau des Biosphärengebiets Herausforderung und Herzensaufgabe zugleich gewesen sei.

Das Verfahren zur Nachbesetzung der Stelle sei noch nicht abgeschlossen, teilte das Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bis die Leitung der Geschäftsstelle neu besetzt ist, werde Jan-Hendrik Faßbender diese als Stellvertreter kommissarisch leiten. Er ist dort Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Tourismus und Wirtschaft sowie stellvertretender Geschäftsführer.