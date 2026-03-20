Walter Caroli im Interview: Darum geht es in dem Buch von Lahrer Russlanddeutschen

Historiker Walter Caroli spricht über Buch „Doppelte Heimat – aus dem Leben der Russlanddeutschen in Lahr“, bei dem er Projektleiter war.
Beim Besuch in unserer Redaktion am Mittwoch hatte Walter Caroli etwas von Gewicht in der Hand – das fertige Buch „Doppelte Heimat – aus dem Leben der Russlanddeutschen in Lahr“. Es ist ein starkes Stück, 404 Seiten voller Erinnerungen, aufgeschrieben von Aussiedlern. Caroli war Projektleiter bei dem im Lahrer Verlag Ernst Kaufmann publizierten Werk. Herausgeber ist der Verein Bürger aktiv Lahr, der 2025 sein 25-jähriges Bestehen feierte – das Buch ist eines der größten Vorhaben seiner Geschichte. 20 Autorinnen und Autoren geben darin Einblick in das Leben von russlanddeutschen Familien seit der Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert bis heute.