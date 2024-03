1 Die Kanadier zogen am 6. Oktober 1967 unter den Klängen von Dudelsackpfeifen am Alten Rathaus vorbei. Foto: red/red

Vor 30 Jahren verabschiedeten sich die kanadischen Streitkräfte. Aus diesem Anlass erinnert Historiker Walter Caroli in einer Serie an ihre Ära in Lahr. Heute geht es um ihre Ankunft in der Stadt 1967 und die weltpolitischen Hintergründe.









Link kopiert



Traditionell neigen die Franzosen dazu, innerhalb der Nato sich nicht zu sehr an die Bündnispartner und insbesondere an die USA zu binden, was sich auch aktuell in ihrer Einstellung zum Vorgehen im Ukrainekrieg zeigt. Der endgültige Ausstieg Frankreichs aus der Nato im Jahr 1967 hatte einige Vorläufer.