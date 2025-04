Walter Burgbacher aus Horb ist gestorben: Leidenschaftlicher Lehrer und engagierter Christ

Viele kannten Walter Burgbacher als Lehrer oder waren selbst seine Schüler. Am 24. April starb das engagierte Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde.

Fast 40 Jahre war Walter Burgbacher Lehrer an der Horber Realschule. Aufgewachsen in einem pietistisch geprägten Elternhaus in Schömberg bei Neuenbürg prägte der christliche Glaube sein Leben.

Bis 2014 an der Realschule

Burgbacher stammte aus einer Handwerkerfamilie und wuchs mit vier Geschwistern auf. Sein Abitur machte er am Internat in Mössingen. Nach der Schule erwog er eine Ausbildung als Flugingenieur. Nach seinem Zivildienst in einem Kinderheim der Gustav-Werner-Stiftung in Reutlingen entschied er sich für die pädagogische Laufbahn und studierte in Reutlingen Englisch, Geschichte und Gemeinschaftskunde.

Später machte er zudem eine Ausbildung zum Religionslehrer. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte er anlässlich seines 70. Geburtstags erklärt: »Das war ein wichtiger Schritt für mich.« Oft habe er Elternsprechtage mit dem Satz begonnen: »Hallo, ich bin Walter Burgbacher und unterrichte das wichtigste Fach.« Viele Eltern hätten dann beispielsweise an Englisch gedacht. Im Religionsunterricht werden allerdings die wichtigen Fragen des Lebens besprochen werden, war sich Burgbacher sicher.

Seine Zeit als Lehrer von 1976 bis 2014 an der Realschule Horb ist auch vielen Schülern noch in Erinnerung.

Besondere Schulfahrten

Viele Begegnungen und Gespräche prägten das Berufsleben von Walter Burgbacher. Auch die Schulfahrten nach London hinterließen Eindrücke. Dass er die Möglichkeit dazu hatte, fast jedes Jahr an diesen Ausfahrten teilzunehmen, hatte er seiner Frau Ingrid zu verdanken, die sich zu Hause um die vier Kinder kümmerte. Das Ehepaar hatte 1976 geheiratet, kurz bevor sie nach Horb kamen. Tochter Christiane ist 1977 geboren, ein Jahr später der Sohn Daniel, 1979 dann Annette und 1982 Kerstin.

In Horb trat die Familie schnell in Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde. Besonders die Familien Walz und Elwert hätten sie sehr freundlich empfangen. Bereits 1977 war Walter Burgbacher dann in den Kirchengemeinderat gewählt worden, aus dem er im vor sechs Jahren ausschied. Lange war er auch Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

Musikalisch begabt

Sein Engagement für die Kirchengemeinde ging danach aber weiter. Unter anderem kümmerte er sich weiterhin als Administrator um die Homepage, war Mitarbeiter des Redaktionsteams für den Gemeindebrief und spielte im Musik-Team Saxofon. Zudem unterstützte er zusammen mit seiner Frau das zweimal jährliche stattfindende Frauenfrühstück. Gemeinsam engagierten sich beide auch in einem Hausbibelkreis.

Neben der Musik und der Kirchengemeinde galt Burgbachers Begeisterung auch dem Skifahren. Rund 20 Jahre begleitete er Skifreizeiten des EJW Sulz und wurde Skiübungsleiter.