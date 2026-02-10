Walter Bingham in Karlsruhe: Ein Zeitzeuge erinnert sich

Er überlebte den Holocaust: Walter Bingham hat im Alter von 102 Jahren seine Geburtsstadt Karlsruhe besucht.
Wäre Walter Binghams Leben die Handlung eines Romans, man würde das Buch wohl erst zur Seite legen, wenn einem die Augen zufallen. So aufregend, bewegend, grausam und rührend ist es verlaufen. Walter Bingham wurde als Sohn polnischer Juden in Karlsruhe geboren und überlebte den Holocaust. Zum Tag des Gedenkens an die Opfer kehrte der 102-Jährige in seine Geburtsstadt zurück und sprach mit Oberbürgermeister Frank Mentrup über sein Leben, heißt es in einer Pressemitteilung.