Walrettung: Wal bewegt sich - heftige Schläge mit Schwanzflosse

Wismar - Der gestrandete Buckelwal vor der Ostsee-Insel Poel hat mit heftigen Bewegungen auf einen sich nähernden Taucher reagiert. Das Tier schlug heftig mit der Schwanzflosse, der Fluke, und drehte sich um beinahe 90 Grad, wie im Livestream von News5 zu sehen war. Die Helfer zogen sich daraufhin vom Tier zurück. Nach wenigen Minuten beruhigte sich der Wal wieder und lag erneut still im hüfttiefen Wasser.