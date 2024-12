Wallfahrtsort Nagold: Liv Kristine kehrt auf ihre „Fetisch-Bühne“ zurück

1 Mit „Tanz der Schatten“ setzte Liv Kristine im Duett mit ihrem Ehemann Michael Espaneas einen fulminanten Schlusspunkt hinter ihr elftes Konzert in der Nagolder Seminarturnhalle. Foto: Matthias Buchner

Mit einer knapp zweistündigen Show begeisterte Liv Kristine ihr Publikum in der Alten Seminarturnhalle. Es war das elfte Gastspiel der Norwegerin in Nagold.









Liv Kristine ist ein gerngesehener Gast in der Alten Seminarturnhalle. Andererseits hat der Nagolder Kulturtempel auch einen besonderen Stellenwert bei ihr und ihren Fans, die Jahr für Jahr in den nördlichen Schwarzwald pilgern. Marc Guitiérrez vom Empire Zone Magazine, einer spanischen Online-Metal-Publikation, bezeichnet das altehrwürdige Gemäuer gar als „ihre Fetisch-Bühne – unsere Fetisch-Bühne“. Liv Kristines Konzerte in Nagold seien immer etwas Besonderes für ihre Fans und Freunde, eine Art Familientreffen, mit besonderen Gästen, besonderem Repertoire und einer einzigartigen Atmosphäre.