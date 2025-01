Wallfahrtskirche Weggental: Unbekannte sprühen Rassismusvorwürfe an Kirchenwand

1 Der Vandalismus an der Außenmauer der Wallfahrtskirche Weggental ist provisorisch mit weißem Stoff überdeckt. Foto: Daniel Begemann

Die Worte „Kirche: Missbrauch + Rassismus“ sprühten Unbekannte in dieser Woche an die Außenwand der Wallfahrtskirche im Rottenburger Weggental. Der Vorfall kommt wenige Tage nach Medienberichten über eine umstrittene schwarze Figur an der Krippe.









Inzwischen ist die Schmiererei an der Wand der Wallfahrtskirche mit weißem Stoff überdeckt. Die Worte, die in Rottenburg nicht nur katholische Gläubige irritieren und entsetzen, schimmern schwarz durch das weiße Tuch hindurch. Was auch auffällt: Ein Blatt Papier in Din-A4-Größe wurde an mehreren Stellen an der Kirchenmauer befestigt.