„Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“, heißt es am Samstag, 9. August, in der Wallfahrtskirche Weggental.

Um 19 Uhr verwandelt sich die barocke Wallfahrtskirche Weggental in einen Ort festlicher Klangpracht. Unter dem Titel „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ gestalten das renommierte Trompetenensemble Stuttgart und Domorganist Johannes Mayr (Stuttgart) eine festliche Bach-Trompeten-Gala mit glanzvollen Trompetenkonzerten, barocker Paukenkunst und virtuoser Orgelmusik.

Das Ensemble – bestehend aus Christian Nägele, Johannes Knoblauch und Joachim Jung an Trompeten und Corno da caccia sowie Uwe Arlt an den Barockpauken – musiziert gemeinsam mit dem vielfach preisgekrönten Organisten Johannes Mayr an der imposanten Jann-Orgel. Das Programm umfasst Werke von J. J. Mouret, J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Clarke und F. X. Schnizer. Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird eine freie Orgelimprovisation von Johannes Mayr sein, die der erfahrene Improvisationskünstler eigens für diesen Abend gestaltet.

Die traditionsreiche Sommergala in der Wallfahrtskirche hat sich in Rottenburg als musikalischer Fixpunkt etabliert. Zum ersten Mal tritt nun das Trompetenensemble Stuttgart in dieser Reihe auf – ein Zusammenschluss exzellenter Musiker, die seit ihrem gemeinsamen Studium an den Musikhochschulen in Stuttgart, Köln und Würzburg eng miteinander verbunden sind. Als gefragte Gäste nationaler und internationaler Konzertreihen gastierten sie unter anderem bei den Europäischen Kirchenmusikwochen Schwäbisch Gmünd, den Münsterkonzerten Ulm, in Bronnbach, Zwiefalten, Reichenau, Antibes oder beim 52. Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart.

Johannes Mayr, Domorganist an der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard, zählt zu den profiliertesten Organisten und Improvisatoren Deutschlands. Der Kirchenmusikdirektor und Honorarprofessor unterrichtet Orgelimprovisation an der Musikhochschule Stuttgart sowie Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen. Für seine künstlerische Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Ein idealer Rahmen für dieses klanggewaltige Konzert ist die Wallfahrtskirche Weggental, die am Rande Rottenburgs malerisch inmitten von Feldern, Gärten und Wiesen liegt.

Die Kirche wurde zwischen 1682 und 1695 erbaut und beherbergt eine reiche barocke Innenausstattung mit kunstvollen Stuckarbeiten. 2014 erhielt sie eine neue, klanglich exzellente Orgel vom Orgelbauer Thomas Jann. Die Disposition wurde vom emeritierten Domorganisten Prof. Wolfram Rehfeldt entworfen.

Kartenverkauf und Informationen

Der Eintritt kostet 20 Euro / ermäßigt 15 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem bei der WTG Rottenburg, Telefon 07472 / 916236, beim Verkehrsverein Tübingen, Telefon 07071 / 9136-0 sowie online unter: www.reservix.de und www.easyticket.de. Die Abendkasse und Einlass gibt es ab 18.15 Uhr.