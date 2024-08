Die Ministranten Schramberg nahmen an der 13. internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom unter dem Motto „Mit Dir“ (Jes 41,10) teil.

Im Rom stand unter anderem der Besuch einer Papstaudienz mit Papst Franziskus auf der Tagesordnung, bei der 50 000 Ministranten aus 15 Ländern anwesend waren. Die Woche war daher geprägt voller Begegnungen und Austausch.

Nach einem gemeinsamen Aussendungsgottesdienst am Sonntagabend in der St. Wendelin-Kirche in Bösingen unter der Leitung von Dekan Rüdiger Kocholl und Dekanatsjugendseelsorger Michael Keller ging es laut Mitteilung für die rund 200 Minis aus dem Dekanat Rottweil in vier Busen auf den Weg nach Rom. Dort waren sie auf drei verschiedene Hotels aufgeteilt, von wo aus jede Pfarrgruppe Rom erkunden konnte.

Gottesdienst für die Diözese

Am Montag stand mit dem Eröffnungsgottesdienst der Diözese in St. Paul vor den Mauern ein erster Höhepunkt an. In der Papstbasilika fanden die knapp 3800 Ministranten und Ministrantinnen aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart Platz. Den Gottesdienst zelebrierte Weihbischof Thomas Maria Renz.

Am Dienstag besuchten die Schramberger Minis die Papstaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan. Es war ein sehr buntes und vielfältiges Bild, mit so vielen Menschen versammelt zu sein, die dem vorbeifahrenden Papst Franziskus zujubelten. Sehr angetan waren die etwa 36 000 deutschen Minis von den deutschen Sprachfetzen, die der Papst bei der Audienz zum Besten gab.

Neben diesen Veranstaltungen besichtigten die Minis auch die bekannten Sehenswürdigkeiten der „Ewigen Stadt“. Zu diesen zählen der Trevibrunnen, das Kolosseum, das Forum Romanum, der Petersdom, das Pantheon, die Engelsburg und etliche Kirchen, Plätze, Straßen und Viertel. Zu essen gab es selbstverständlich italienische Spezialitäten von Bruschetta über Pasta bis Pizza.

Gemeinsamer Abschluss

Am Donnerstag fand bereits der Abschlussgottesdienst der Diözese in St. Paul vor den Mauern statt, bei dem nochmals alle Minis aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart versammelt waren. Am Freitag traf sich das Dekanat für einen eigenen Abschluss im „Giardino degli Aranci“ und besuchte anschließend gemeinsam die „Basilica di Santa Sabina all’ Aventino“, die mit etwa 1600 Jahren die älteste Kirche Roms darstellt. Abends trafen sich die Minis für das Beladen der Buse an den Hotels, um pünktlich die Heimreise antreten zu können.