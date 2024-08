1 Wackelbörse New York - wie weit geht es an der Wall Strret runter? Foto: Richard Drew/AP/dpa

Wie weit geht es herunter mit den Aktienkursen? Die Frage lässt sich noch nicht beantworten. Zurzeit werden vor allem Technologietitel verkauft.









New York - Die Verkaufswelle an den US-Märkten ist am Montag weiter gerollt. Vor allem an der zuvor gut gelaufenen Technologiebörse Nasdaq setzte sich die Talfahrt zunächst fort. Dann setzte zumindest vorübergehend eine Erholung ein.