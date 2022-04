, aktualisiert am 12.04.2022 - 16:39 Uhr

1 Lara Pfisterer (links) ist die Kreative im Team, Thomas Weschle (Mitte) ist der Tech-Profi und Aram Özdemir (rechts) ist fürs Marketing zuständig. Foto: Gloria Maier/WalkingBuddies

Endlich wieder abends weggehen, Freude treffen und eine unbeschwerte Zeit haben. Wenn dann nicht der Heimweg alleine anstehen würde. Besonders für viele Frauen ist der nächtliche Nachhauseweg mit einem unguten Gefühl verbunden. Zwei Studierende aus Stuttgart haben dafür eine Lösung entwickelt - die App "WalkingBuddies".















Lara Pfisterer und Aram Özdemir haben sich beim Gründerprogramm der Hochschule für Technik in Stuttgart kennengelernt. Das Start-Up Programm hatte das Thema, die Stadt Stuttgart attraktiver zu gestalten. "Da kamen wir auf die Idee, das Wort Attraktivität umzuformen", erzählt Özdemir, Mitbegründer der App, von den Anfängen. Eine attraktive Stadt im Sinne von Sicherheit: "Mehr Sicherheit für den Heimweg von Frauen", so der Bwl-Student aus Stuttgart. Für die Programmierung der App haben sich die beiden den Tech-Profi Thomas Weschle, der ursprünglich aus Lahr kommt, mit ins Boot geholt.

Eine App nur für Frauen

"WalkingBuddies" richtet sich ausschließlich an Mädchen und Frauen. Die App bietet die Möglichkeit, sich für einen sicheren Heimweg zu vernetzen. Ziel der Gründer ist es, einen Raum zu bieten, um sich für den gemeinsamen Heimweg zu verabreden. Egal ob von der Arbeit nach Hause, den nächtlichen Heimweg von einer Party oder einfach nur, um neue Freundschaften zu schließen. Die letzte Bahn zu verpassen oder den Notfallkontakt nicht zu erreichen, ist dann nur noch halb so schlimm.

Doch wie kann man sicher sein, dass sich hinter den Profilen keine Männer verstecken? Um das zu verhindern, wird jedes Profil mithilfe eines Bots verifiziert. Bei der Anmeldung muss jede Nutzerin ein Selfie mit ihrem Personalausweis vorweisen. "So wird dann abgeglichen, dass es auch zu hundert Prozent die Person ist, die sich anmeldet", erklärt Özdemir.

Prototyp kommt noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr soll der Prototyp der App auf den Markt kommen. Ende des Jahres soll die App dann veröffentlicht werden. Erst kann "WalkingBuddies" im Raum Stuttgart genutzt werden, dann in Baden-Württemberg und schließlich in ganz Deutschland. Das dreiköpfige Start-up-Team steht auch im Austausch mit der Polizei, um bestmöglich informiert zu sein, wo die App überall gebraucht wird.

Die jungen Unternehmer halten ihre Community ständig über die sozialen Medien über die Entwicklung und Fortschritte der App auf dem Laufenden. Wer möchte, kann sich bereits auf deren Website für die Nutzung des Prototypen eintragen.