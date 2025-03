Nachdem im vergangenen Sommer der Walking Football auf dem Sportgelände in Dettlingen im Fokus stand, geht es im Mai in Dürrenmettstetten in die nächste Runde.

Am 9. Mai veranstaltet der Fußballbezirk Nordschwarzwald in Zusammenarbeit mit der Männergruppe der Spielvereinigung Dürrenmettstetten ein Demo-Turnier.

„Ob als Mannschaft oder als Einzelperson: Wir freuen uns über alle Teilnehmenden, um bei diesem Angebot aktiv oder passiv mitzuwirken“, sagt NSW-Freizeit- und Breitensportreferent Matthias Pakai. „Wir sind zuversichtlich, dass neben dem Gastgeber und einem Bezirksteam auf jeden Fall noch zwei Teams dazu zu bekommen. Kontakte sind geknüpft und Gespräche laufen“, sagt Pakai.

Drei Hauptregeln

Bereits beim Event in Dettlingen hatte der Referent Jan Czeilinger die Regeln, die natürlich sehr vom normalen Fußball abweichen, erklärt. „Es gibt beim Walking Football drei Hauptregeln. Man darf nur gehen und nicht rennen. Eine weitere Regel ist, dass der Ball nicht über die Hüfthöhe gespielt werden darf. Es gibt auch, was den Körperkontakt angeht, klare Beschränkungen.“ Gespielt wird in der Regel fünf gegen fünf auf einem Kleinfeld mit Minitoren ohne Torwart. Abseits gibt es keins. In manchen Landesverbänden wird bereits ein organisierter Spielbetrieb durchgeführt.

Ziel ist es laut dem DFB, dass Walking Football als Sportangebot für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Sportlichkeit, Fußballerfahrung möglich ist. Gespielt wird dabei in gemischten Teams. Hinzu kommt, dass Walking Football die Möglichkeit zur Inklusion geben soll. Als Kernzielgruppe sieht man aber die Ü55 vor.

Auskunft bei Matthias Pakai

Die Bezirksverantwortlichen sehen im Walking Football das „ideale Angebot für Neu- und Wiedereinsteiger*innen, Hobby-Spieler*innen und Fußballer*innen mit und ohne körperliche Einschränkungen“.

Interessierte sind am Freitag, 9. Mai, auf das Sportgelände in Dürrenmettstetten eingeladen. Beginn ist um 17.30 Uhr. Wer noch mehr Informationen braucht, oder als weitere Mannschaft an der Demo-Veranstaltung teilnehmen will, kann sich an Matthias Pakai (matthias.pakai@bezirk-nsw.de) wenden.