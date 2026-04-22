Walking Football: Spvgg Berneck/Zwerenberg gewinnt eigenes Turnier

Erstmals findet ein Walking-Football-Turnier im Fußballbezirk Nordschwarzwald statt. Es gewinnt Gastgeber Spvgg Berneck/Zwerenberg.
Berneck wurde zum Treffpunkt noch jungen der Walking-Football-Szene im Fußballbezirk Nordschwarzwald: Beim Turnier auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg trafen zwölf Teams aus sieben Bezirken und zwei Landesverbänden aufeinander. Neben den Gastgebern sowie dem VfL Hochdorf, der Spvgg Dürrenmettstetten und dem Team Nordschwarzwald and Friends waren unter anderem die TGA Rottweil-Altstadt, zwei Teams des TSV Schmiden, der SV Bondorf, die Biegelkicker Erdmannhausen, der SKV Rutesheim, der TSV Scharnhausen sowie der SC Kuhbach/Reichenbach zu Gast.