Siedler sagen Feste in Villingen wegen Auflagen ab

1 Das waren noch Zeiten – die Südstadtclowns laden zum Fest. 2021 allerdings ist das nicht möglich. (Archiv-Foto) Foto: Südstadtclowns

Die traurige Nachricht für alle Villinger: Auch in diesem Jahr wird es kein Sommerfest am Walkebuck geben. Die gute Nachricht: Alle Vereine haben signalisiert, dass sie im nächsten Jahr wieder voll durchstarten wollen.

VS-Villingen - "Die Infrastruktur des Geländes lässt leider keine Großveranstaltungen zu", bedauert Andreas Kratt, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, der das Gelände am Walkebuck gehört. Es ist eine feste Tradition, dass die Siedler den Platz mitsamt Gebäuden im Sommer an Villinger Vereine vermieten. Ein Hygienekonzept, das die Sicherheitsanforderungen aufgrund der Pandemie erfüllt, wäre nicht realisierbar, erläutert Kratt. Schließlich würden zu den Sommerfesten jeweils 500 bis 1000 Gäste erwartet – eine Zahl, die die gegebene Fläche und die vorhandenen Sanitäranlagen unter den aktuellen Auflagen nicht hergeben.

Wichtigste Erlösquelle fehlt

Damit fehlt der Siedlergemeinschaft nun schon im zweiten Jahr die wichtigste Erlösquelle, und auch den befreundeten Vereinen entgehen erneut wesentliche Einnahmen.

Letztlich sei die Sicherheit jedoch entscheidend, so Andreas Kratt. Daher habe der Vorstand der Siedler im Mai entschieden, die Sommerfeste 2021 abzusagen. Die Villinger Vereine Südstadt-Clowns, Fazenedle, Hexenzunft, Bürgerwehr und Schanzelzunft wurden umgehend am 5. Mai per E-Mail informiert, damit sie für sich nach Alternativen suchen können. Alle stünden hinter der Entscheidung, berichtet Kratt, "und alle sind im nächsten Jahr wieder mit dabei".