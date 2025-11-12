Waldwirtschaft 2024: Gute Pflege, gute Erträge in Meißenheim

Die Holzwirtschaft der Gemeinde Meißenheim kann auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken. Ein Gewinn von 51 900 Euro wurde erwirtschaftet
Revierförster Gunter Hepfer hat in der Gemeinderatsitzung über die Waldwirtschaft in Meißenheim berichtet – und positive Nachrichten mitgebracht. So wurde im vergangenen Jahr ein Gewinn von 51 900 Euro erreicht. Dies gründe zum größten Teil in der Holzernte und dem Brennholzverkauf. Besonders gute Erträge brachte der Einschlag von Eschen, auch wenn das anhaltende Eschentriebsterben weiterhin Probleme bereitet, erklärte Hepfer. Das Stammholz konnte zu stabilen Preisen vermarktet werden.