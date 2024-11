Die Vöhringer Waldweihnacht findet am Sonntag, 1. Dezember, wieder rund ums Rondell statt. Die Jüngsten haben dafür etwas ganz besonderes vorbereitet.

Neben weihnachtlichen Geschenkideen und Köstlichkeiten gibt es eine Ausstellung mit Weihnachtskrippen – gebastelt von Vöhringer Kindergärten, Schülern und lokalen Künstlern.

Die Vorbereitungen zur Vöhringer Waldweihnacht laufen auf Hochtouren. Rund ums Rondell im Wald stellen Vöhringer Familien, Gruppen und Vereine Marktstände auf, die von den Bürger-für-Bürgern geschaffen wurden.

Lesen Sie auch

Johann Wohlfahrt hilft mit

Angeboten werden ausschließlich heimische Speisen und Getränke. Es gibt eine Vielzahl an lokalen Künstlern und Bastlern, die von Filzschuhen bis zu dekorativen Gegenständen aus Holz, von Gestricktem bis zur weihnachtlichen Deko ein tolles Angebot vorbereiten.

Dazu gibt es in diesem Jahr eine große Ausstellung von Weihnachtskrippen, etwa von den Kindergärten und der Mühlbachschule. Unterstützt werden die Kinder vom Vöhringer Hobbykünstler Johann Wohlfahrt, der Krippen für die Ausstellung und zum Verkauf gestaltet hat.

Weihnachtliche Klänge

„Die Krippenausstellung bei der Naturbühne wird ein zusätzliches Highlight“, freut sich das Organisation-Team. Für tatkräftige Besucher gibt es die Gelegenheit, sich von einem Baumstamm einen dicken Stern abzusägen.

Unsere Empfehlung für Sie Vöhringen Krippen für Senioren Johann Wohlfahrt hat sie gebastelt

Die Gemeinde Vöhringen bietet am Eingang zum Rondell wieder Tassen zum Verkauf an: bei der Waldweihnacht wird auf Nachhaltigkeit anstelle von Einweggeschirr gesetzt. Der Vöhringer Musikverein und der Posaunenchor stimmen mit weihnachtlichen Klängen in die Adventszeit ein.

Ausfahrt per Einbahn-Straße

Im Häusle der ehemaligen Pflanzschule im Wald gibt es Erzählungen für Kinder durch die Vöhringer Mundart-Erzählerin Michaela Rauch. Bereits der Weg zur Waldweihnacht ist ein Erlebnis: tausende Kerzen säumen die Festallee und schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Die Anfahrt zur Waldweihnacht erfolgt über die Rosenfelder Straße in die Festallee. Bei der Tonauhalle und auf dem Festplatz stehen Parkmöglichkeiten bereit. Die Ausfahrt erfolgt dieses Jahr per Einbahnregelung über die Gartenstraße.