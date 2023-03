Waldweg in Oberndorf

Bei einem Sturz auf einem Oberndorfer Waldweg in der Verlängerung des Kapellenweges hat sich eine 41-jährige Radfahrerin am Montag leichte Verletzungen zugezogen.









Die Frau fuhr laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit einem Mountainbike den Kapellenweg in Richtung der Bergkapelle, als es aus bislang nicht bekannten Gründen zu dem Sturz kam. Nach dem Sturz konnte die Frau mit dem mitgeführten Handy selbst über einen Nachbarn um Hilfe rufen, so dass sie mit den verständigten Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden konnte.