Waldweg bei Baden-Baden: Zwei Mütter verlieren 8-jährigen Söhne beim Wandern – Zeuge bringt sie zurück

1 In Baden-Baden verlieren zwei Mütter ihre Söhne aus den Augen. Die Polizei sucht mit einem Hubschrauber nach ihnen. Ein Wanderer kann helfen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling Mitten im Wald verlieren zwei Mütter ihre Söhne aus den Augen. Ein Polizeihubschrauber startet, doch ein aufmerksamer Wanderer spielt eine entschiedene Rolle bei der Suche.







Zwei Mütter haben beim Wandern ihre acht Jahre alten Söhne verloren. Ein anderer Wanderer bemerkte die unbegleiteten Kinder und brachte die beiden zurück zu ihren Müttern, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Waldweg bei Baden-Baden verloren die Frauen die Kinder kurz aus den Augen. Da sich die Mütter in dem Waldgebiet nicht auskannten, riefen sie die Polizei. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte den Wanderer mit den Kindern. Er wurde zuvor auf die Suchaktion und die beiden Jungen aufmerksam und brachte sie zurück.