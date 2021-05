Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt: Inmitten der schönsten Natur tut es immer wieder in den Augen weh – Müll liegt an jeder Ecke, sogar im tiefsten Wald. "So kann es nicht weitergehen", hat sich Lothar Gaus gesagt – und dem Schmutz den Kampf angesagt.