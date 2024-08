Wurzelgebilde, Blätterdächer, Erdfarben und schillerndes Grün in stimmungsvollen und auch mystisch anmutenden Ansichten: In der Forstkugel präsentiert der Kunstkreis Oberes Nagoldtal (KKON) mit 90 Kunstwerken „Waldverführungen“.

Der Kunstkreis beteiligt sich damit an drei Wochenenden im August an der Ornamenta 2024, dem aktuell an vielen Orten des Nordschwarzwalds veranstalteten Kultur- und Kunstprojekt.

Zur Eröffnung der Ausstellung in der Forstkugel beim Riedbrunnen fand sich daher auch vom Pforzheimer Kuratorenteam Kulturmanager Christian Saalfrank ein. Er äußerte sich erfreut darüber, dass in Nagold neben den „Waldverführungen“ die Besucher aus nah und fern ein weiteres Ornamenta-Projekt vorfinden: den „Aphrodisierenden Garten” im historischen Zeller-Mörike-Garten. Saalfrank wies zudem darauf hin, dass der Nagolder Bekleidungshersteller Digel in Pforzheim selbst mit einem künstlerischen Stoffprojekt vertreten ist – passenderweise ebenfalls in einem kreisförmigen Raum, wie ihn hier die Forstkugel darstelle.

Forstkugel erinnert an die Gartenschau 2012

Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann erinnerte an die Geschichte der Forstkugel: Ursprünglich sollte die hölzerne Konstruktion als Highlight der Landesgartenschau 2012 danach wieder entfernt werden, die Stadt habe sich jedoch anders entschlossen – er zeigte sich sichtlich zufrieden, dass die Forstkugel erhalten blieb, und, wie die Kunstausstellung zeige, sich zum unvergleichlichen Ausstellungsort entwickle.

Vereint bei der Ausstellungseröffnung: Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler. Foto: Friedrich Lutz

In vielen verschiedenen Techniken und Formaten haben 17 Kunstkreis-Mitglieder ihre Ideen zum Wald und dem damit verbundenen Ornamenta-Unterthema „zum Eros“ umgesetzt, entstanden sind stimmungsvolle und reizvolle Ansichten eines vielfältigen Netzwerks des Lebens. In der Forstkugel präsentieren sich die Kunstwerke zwischen den Holzstreben der Kugel, im wechselnden Licht, das durch quer angeordnete Schlitze strömt, dekoriert in luftiger Höhe von grün bemalten Papierstreifen, die ein Walddach erahnen lassen. Vogelgezwitscher aus einer Zwitscherbox verstärkt das Gefühl der Nähe zu Bäumen, Blätterdächern, Pilzgeflechten, zu sonnenbestrahlten und auch zu düsteren Waldstimmungen.

Ein ungewöhnlicher Ausstellungsort

Die Vorsitzende des KKON, Rosemarie Grathwohl, konnte viele Besucher bei der offiziellen Eröffnung begrüßen und zollte der Stadt Nagold und deren Stadtoberhaupt Dank dafür, die Forstkugel nutzen zu dürfen. Sie beschrieb das hölzerne Raumgebilde als durchaus ungewöhnlichen Ausstellungsort: „Denn üblicherweise hängen Bilder an der Wand, haben einen glatten, ruhigen und einfarbigen Hintergrund. Hier nicht. Durch die Fenster ist stets der Außenraum sichtbar.“

Man müsse in den daher unruhig angeordneten, großen und kleinen Formaten schon genau schauen, um alles zu entdecken, was die Bilder an Waldstimmungen und Wachstum sichtbar machen. „Das ist aber auch im Wald so. Keine Pflanze, kein Baum, kein Tier steht für sich allein. Alles ist eingebettet“, so Rosemarie Grathwohl.

Die ausstellenden Künstler sind Birgit Lücke (Wildberg), Joachim Maulbetsch (Ebhausen), Sonja Schulz (Jettingen), Karin Fiedler (Wildberg), Rosemarie Grathwohl (Haiterbach), Stefanie Mörk (Ebhausen), Karolin Reppe (Wildberg), Marline Fetzer-Hauser (Jettingen), Rosemarie Grathwohl (Haiterbach), Ingrid Möhle (Nagold), Karin Hummel (Wildberg), Heidi Lutz (Nagold), Gerda Müller-Häcker (Seewald), Anna Grammer (Rohrdorf), Margit Valjak (Gültlingen), Irmgard Streib (Nagold) und Harald Kübler (Rotfelden).

Der KKON zeigt seine Ausstellung „Waldverführungen“ noch an den Wochenenden 24./25. August und 31. August/1. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr.