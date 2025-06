Waldumbau in Dauchingen beschlossen: Gemeinderat stimmt Forstmaßnahme zur Verjüngung zu

1 Interessiert folgen der Gemeinderat und Bürger den Ausführungen der Mitarbeiter aus des Forstamtes. Foto: Rainer Bombardi Der Dauchinger Gemeinderat hat einstimmig einer umfangreichen Umgestaltung der Waldfläche „Außen an der Allmend“ zugestimmt.







Link kopiert



In den kommenden Jahren verändert der Wald sein Gesicht. Dies betrifft nicht nur den Gemeindewald Dauchingen sondern den Forst vom Norden bis in den Süden des Landes, der – vielerorts bereits umgesetzt – klimaresistent umgestaltet wird. Aus diesem Grund informierte sich der Gemeinderat auf Einladung von Revierförster Johannes Feilen und dem stellvertretenden Forstamtsleiter Matthias Schupp bei der Waldfläche „Außen an der Allmend.“