„Eigentlich wollten wir noch eine Vorführung anbieten; als wir gesehen haben, mit wie viel Spaß Zwei- und Vierbeiner im Wasser herumtollten, haben wir uns das verkniffen – wir hätten da nur den Spaß ausgebremst“, freute sich am Ende Anke Jourdan als Initiatorin des ersten Triberger Hundeschwimmens.

Eigentlich war es der letzte Öffnungstag, nachdem bereits am Vorabend die große Sause als Saisonabschluss über die Bühne gegangen war. Bis 14 Uhr war das Waldsportbad noch für „normale“ Besucher geöffnet, von 14 bis 15 Uhr waren dann Zwei- und Vierbeiner der Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbands Tuttlingen im Wasser zugange. Ab 15 Uhr kostete es Eintritt – 50 Cent pro Fuß oder Pfote. Alle Einnahmen kamen dabei der Rettungshundearbeit zu Gute.

Stadt erteilt ohne Umschweife Genehmigung

„Es kamen auch Leute ohne Hund, die wollten einfach nur schauen, auch die hatten einen Heidenspaß“, bilanzierte Jourdan. Einen besonderen Dank richteten die Hundeführerinnen des DRK an die Stadtverwaltung, die ohne Umschweife die Genehmigung erteilt hatte – keine Selbstverständlichkeit, wie Anke Jourdan findet. Vor allem aber fand sie den Einsatz von Schwimmmeister Lutz Lorbeer enorm. Er habe bereits am Vorabend die Chlorung so weit wie möglich herunter gesetzt, damit das Wasser für die Hunde bestmöglich verträglich war.

Nun ist es natürlich nicht so, dass jeder Hund das Wasser auch toll findet; manche haben gar eine echte Abneigung. „Mein Hund ist ein Basenji – diese Rasse kommt praktisch aus der Wüste, die kennen es überhaupt nicht. Der geht auf keinen Fall ins Wasser“, lachte Jourdan. Doch es stellte sich heraus, dass selbst sogenannte Wasserhunde wie Labradore oder Golden Retriever – in Kanada respektive Großbritannien gezüchtet für die Jagd auf Wasservögel – nicht immer erpicht darauf sind, ins Wasser zu gehen.

Verkaufsstand hoch frequentiert

Bei so manchem klappte es dann mit gutem Zureden oder durch den Wurf mit dem Lieblingsspielzeug – und ein kleiner Vierbeiner, der eigentlich partout nicht wollte, folgte dann seiner Hunde-Freundin, die allerdings nur auf dem Arm von Frauchen im Wasser war. Einig ist man sich – das schreit nach Wiederholung.

Ein besonderer Leckerbissen war mit dem Auftauchen von Frodo verbunden – der junge Landseer-Neufundländer hat mittlerweile gut 70 Kilo und wird von der DLRG-Ortsgruppe St. Georgen zum Wasser-Rettungshund ausgebildet – und wenn Frodo ins Wasser geht, dann spritzt es gewaltig. Sieht dann eher gemächlich aus, wenn es schwimmt, doch im Ernstfall geht es deutlich flotter.

Ebenfalls gut frequentiert war der kleine Verkaufsstand der Rettungshundestaffel, wo die Herrchen und Frauchen selbst hergestelltes Hundespielzeug erwerben konnten, vor allem aber hausgemachte Hundekekse, die man als Halter auch selbst essen könne – „da ist absolut nichts drin, was schaden könnte“, betonten die Verkäuferinnen.

Wenn es um die Verpflegung ging, vertrauten die Zweibeiner aber eher dem Kiosk-Team, das Speis und Trank für sie servierte.